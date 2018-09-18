Kıdemli Kırtasiye Genel Müdürü Varıcı: Kırtasiye fiyatlarını düşürüp tüketicinin lehine sunduk

İSTANBUL (AA) - Kıdemli Kırtasiye Genel Müdürü Selim Varıcı, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla gündemde olan kırtasiye ürünlerinde fiyat artırmadıklarını belirterek, "Kur artışından dolayı kırtasiye ürünlerine yüzde 70-80 civarında fiyat artırımı yapan noktalar oldu. Biz kırtasiye fiyatlarını düşürüp, tüketicinin lehine sunarak, fiyatlarımızı artırmadık." dedi.

Varıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde bazı esnafın, ürünlere gerekenin üzerinde zam yaptığını belirterek, "Kıdemli Kırtasiye" şubelerinde satışa sundukları ürünlere zam yapmayıp, çeşitli kampanyalar düzenlediklerini, böylece vatandaşa kaliteli hizmet ulaştırdıklarını anlattı.

Eğitim-öğretim yılının başlamasıyla, ailelerin kırtasiye ürünlerini hesaplı bir şekilde elde etmeleri için çalışma başlattıklarını dile getiren Varıcı, "Genel olarak kırtasiye alışverişinin en yoğun yapıldığı dönem içindeyiz. Bununla alakalı olarak biz de hazırlıklarımızı yaptık ve müşterilerimize en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Varıcı, şubelerinde fiyat artırımı yapmadıklarına dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Maddi anlamda dolardaki kur artışından dolayı kırtasiye ürünlerine fiyat yansımasını yaklaşık yüzde 70-80 civarında fiyat artırımı yapan noktalar oldu. Biz kırtasiye fiyatlarını düşürüp, tüketicinin lehine sunarak, fiyatlarımızı artırmadık ve eski fiyattan satış yaparak, Bağcılar, Sefaköy ve Pendik'deki şubelerimizle vatandaşlara ulaşıyoruz ve çok ciddi bir yoğunluk yaşıyoruz."

"Lisanssız ürünler, çocuğa ciddi zarar veriyor"

Varıcı, öğrenci ve velilere, sağlıklı kırtasiye ürünlerinin tercih edilmesi uyarısında bulunarak, "Sağlıklı ürünlerin tercih edilmesi çok önemli çünkü, öğrencinin sağlığı bizim için çok önemlidir. Biz bu noktada, kendi çalıştığımız bütün şubelerimizde denetimler yaparak, kendimize özel yaptırdığımız ürünlerle alakalı, üreticiden gerekli belgeleri isteyip, çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz." şeklinde konuştu.

Selim Varıcı, tüketicinin, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) belgesine sahip ürünleri alması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Mesela çocuk bir defter alıyor, yıl boyu sayfaları çevirirken elini diline sürüyor ve onu tekrar deftere sürüyor. Alınan kırtasiye ürünü, sağlıklı bir ürün olmayabilir, piyasada satılan bazı defterleri buna örnek olarak verebiliriz. Özellikle merdiven altı dediğimiz lisanssız ürünler, çocuğa ciddi zarar verebilmektedir. Biz, bu konulara çok dikkat ediyoruz ve tüketicimizin asla zarar görmesini istemiyoruz. Aynı şekilde kokulu silgiler veya yurtdışından gelen tüylü, püsküllü ve çocukların dikkatini çeken ama kullanıldığı zaman sağlık açısından uygun olmayan ürünleri de kendi mağazalarımızda bulundurmuyoruz."

"Alınan kırtasiye ürünü, sağlıklı bir ürün olmayabilir"

Varıcı, ailelerin çocuklarıyla birlikte çıktığı kırtasiye alışverişi esnasında, çocuklardan gelen taleplerin geri çevrilemediğine işaret ederek, şubelerinde, tüketiciye sundukları sağlıklı ürünler sayesinde gereksiz alışverişin önüne geçtiklerini de vurguladı.

Öğretmenlerin verdiği kırtasiye alınacak listesini bir an önce almak isteyen ailelerin aceleci davrandığını anlatan Varıcı, "Kırtasiye ürünleri, velinin sürekli yapmış olduğu alışveriş olmadığı, yılın belli bir döneminde ve kısıtlı zaman diliminde gerçekleştirildiği bir alışveriş olduğu için, farkında olmadan, bir çok ürünü gereksiz yere alabiliyor. Biz bu konuda tüketicilerimizi uyarıyoruz ve okul alışverişini, faydalı bir şekle çevirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Müşterilerimiz barkodu okutup, ürün fiyatını kıyaslayabiliyor"

Çocukların kokulu, süslü ve renkli ürünlere yönelirken, ailelerin, sağlıklı ürünleri tercih etmesi ve çocuklarının sağlığını her şeyden önde tutmaları yönünde sürekli uyardıklarını aktaran Varıcı, kırtasiye ürünlerinin basit bir kitap, kalem ve defter olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Varıcı, şunları kaydetti:

"Her sene müşterinin taleplerini belirleyip, öğretmenlerimizin önerilerini dinleyerek gelecek sene için neler yapmamız gerektiğini yıl içinde planlıyoruz ve müşterimize en kaliteli ürünü en uygun fiyata sunmak üzere hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bizim mağazalarımızda barkod sistemi var, yani bütün ürünlerimizin net fiyatı barkodlar aracılığıyla müşterimize sunuluyor. Müşterilerimiz de barkodu okutup, ürünün etiket fiyatını veya indirimli fiyatını görerek kıyaslama yapabiliyor."

Yeni eğitim-öğretim yılında, müfredat değiştiğini ve kendi hazırlıklarını buna göre tamamlandıklarını belirten Varıcı, sözlerini, "Öğrencilere tavsiyemiz, çalışmalarını belli bir düzende ve belli bir disiplinde yaparak yıl sonuna bırakmadan tamamlamalarıdır. Bizim kitap ve yardımcı kitap konusunda da Bağcılar, Sefaköy ve Pendik'deki şubelerimizde ciddi çalışmalarımız var. Müşterilerimizi mağazalarımıza davet ederek, onların kampanyalarımızdan faydalanmasını istiyor ve talep ediyoruz." diye tamamladı.