"Kıdem tazminatı işçinin geleceğinin teminatıdır"

ANKARA (AA) - Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, "Kıdem tazminatı kaleminin kırılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Kıdem tazminatı işçi kesiminin geleceğinin teminatıdır. Bu konuda eğer bir reform yapılacaksa, bu işin merkezinde işveren değil, işçi olmalıdır." ifadesini kullandı.

Değirmenci, yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik reform paketinde yer alan kıdem tazminatının çalışan kesimin beklentilerini karşılamadığını belirterek, kıdem tazminatının milyonlarca işçinin güvencesi ve geleceğinin teminatı olduğunu savundu.

Kıdem tazminatının işten çıkarmaların önündeki en büyük barikat olduğunu vurgulayan Değirmenci, "Kıdem tazminatı, kırmızı olduğu kadar, işçinin en kalın çizgisidir. Kıdem tazminatını geriye götürecek hiçbir adımın yanında yer almayacağımızı ve bu konuda işçi aleyhine olacak her türlü girişimin karşısında cesaretle mücadele vereceğimizi, başta üyelerimiz olmak üzere tüm emek dünyasının ve diğer tüm tarafların bilmesini istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Kıdem tazminatı mevzuatının mevcut haliyle, çalışan kesimin beklentilerini karşılamadığı, eksikliklerle dolu olduğu gerçeği de gün gibi ortadır" ifadesini kullanan Değirmenci, kazanılmış haklardan taviz verilmeyecek şekilde yeni bir sistemin hayata geçirilmesi gerektiğini savundu.

Demirci, şunları kaydetti:

"Türkiye’deki kıdem tazminatı tablosu incelendiğinde, çalışanların yüzde 85’inin kıdem tazminatı alamadığı gerçeğiyle yüz yüze kalıyoruz. Yine aynı şekilde mahkemelerde işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıkların yüzde 70'inin kıdem tazminatından kaynaklandığını görmekteyiz. Sadece yüzde 15’lik bir kesimin kıdem tazminatı alabildiği bir sistemi savunmak, işçilere, emekçilere yapılabilecek en büyük kötülük olacaktır. Hal böyle iken, kazanımlarımızdan bir adım dahi geri atmadan, kıdem tazminatında bir reformun hayata geçirilmesi artık bir gereklilik haline gelmiştir."