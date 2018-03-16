Kıbrıs şehidinin eşinin isteği yerine getirildi

SİVAS (AA) - Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşen Kaya Afacan'ın eşi Hacer Afacan, Sivas Belediyesinin düzenlediği geziyle Kıbrıs'a giderek eşinin kabrini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 yaşındayken eşi ve 11 aylık yavrusunu geride bırakarak Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Kaya Afacan, 26 Temmuz 1974'de şehit düşerek, Kıbrıs'a defnedildi.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ın Kıbrıs gazileri için bir gezi programı düzenlediğini duyan şehidin 65 yaşındaki eşi Hacer Afacan, kendisi gidemediği için eşinin mezarının fotoğrafını istedi.

İlk kafilenin yurda dönüşüyle eşinin kabrine ait fotoğrafı gören Hacer Afacan, bu kez ikinci kafileyle Kıbrıs'a gitti.

Hacer Afacan, Kıbrıs'ta şehit eşinin mezarı başında dua ederken, Afacan'ın oğlu, gelini ve torunu da kafilede yer aldı.



Aile bireyleri, Belediye Başkanı Sami Aydın'a teşekkür etti.

