Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da vefat eden 77 yaşındaki Kıbrıs gazisi Kamil Arısoy, son yolculuğuna uğurlandı.

Alınan bilgiye göre, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir evinde tedavi gören Kıbrıs gazisi emekli astsubay Kamil Arısoy, Hacı Hasanlı Mahallesi'ndeki evinde vefat etti.

Arısoy'un cenazesi Somuncu Baba Külliyesi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Ervah Kabristanlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Arısoy’un ailesi ve yakınları ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Aksaray Temsilcisi Mustafa Dağ, Askerlik Şubesi Başkanı Murat Köse, İl Jandarma Komutanlığında görevli subay, astsubay ve vatandaşlar katıldı.