Kıbrıs gazisi Selahattin Gültekin vefat etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de vefat eden Kıbrıs gazisi Selahattin Gültekin'in cenazesi askeri törenle defnedildi.Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü özel bir hastanede 65 yaşında hayatını kaybeden Selahattin Gültekin için Hunat Camisi'nde...