Kıbrıs gazisi Selahattin Gültekin vefat etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de vefat eden Kıbrıs gazisi Selahattin Gültekin'in cenazesi askeri törenle defnedildi.
Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü özel bir hastanede 65 yaşında hayatını kaybeden Selahattin Gültekin için Hunat Camisi'nde tören düzenlendi.
Gültekin'in naaşı, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene gazinin yakınları, Kayseri 2. Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.