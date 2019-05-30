Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 205 gaziye madalya ve beratları verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından Milli Mücadele Madalyaları tüzüğü kapsamında, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler için hazırlanan madalyaların gazilere verilmesi amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, törende yaptığı konuşmada, vatanı ve bayrağı uğruna canını veren şehitleri rahmetle andı.

Gazilere sağlık ve huzur temennisinde bulunan Günaydın, "Bu milletin sizin gibi asil kahramanları oldukça üzerimizde hain planları olanlar emellerine ulaşamayacaktır. Çevremize baktığımızda ailesinde ya Kıbrıs ya Kore gazisi olan vardır. Hepimiz sizlerle gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı da törene katılmaktan mutluluk duyduklarını, madalyalarına yıllar sonra kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Vali Günaydın, 205 gaziye madalyalarını ve beratlarını takdim etti.

Günaydın, sahneye çıkamayan gazilerin yanlarına giderek madalyalarını verdi.

Törene, İl Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, gaziler ve aileleri katıldı.