Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatına katılan gazilere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen Milli Mücadele Madalyaları ve beratları verildi.

makamında düzenlenen törende Kaymakam Mehmet Sayın, Kıbrıs gazileri Halis Alkan, Mustafa Uçurum ile Faik Bektaş'a Milli Mücadele Madalyaları ve beratlarını takdim etti.

Gazilere teşekkür eden Sayın, "Türk milleti, Türk ordusu, kendisine ihtiyaç duyulan her yerde var olmuş, savaşmıştır. Kore'de, Kıbrıs'ta, Bosna Hersek'te, Kosova'da Afrin'de ve nice topraklarda üzerine düşen görevi yerine getirmiş, Türkiye Cumhuriyetini yüceltmiştir. Yavru vatan KKTC'de yapılan barış harekatında Türk ordusu yine destanını yazmıştır. Kahraman askerlerimizi, gazilerimizi tebrik ediyor, şehitlerimize ve vefat eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.