Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verildi

KONYA (AA) - Konya'nın Halkapınar ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi.
Gazilere teşekkür eden Bozkurtoğlu, "Türk ordusu, geçmişte Kore'de, Kıbrıs'ta, Bosna Hersek'te, Kosova'da bugün ise Afrin'de, Irak'ta, Suriye'de ve nice topraklarda üzerine düşen görevi yerine getirmiştir. KKTC'de yapılan barış harekatında Türk ordusu kahraman Mehmetçik ile destan yazmıştır. Kahraman askerlerimizi, gazilerimizi tebrik ediyor, şehitlerimize ve vefat eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.