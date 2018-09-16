Kıbrıs gazileri Akşehir'de buluştu

KONYA (AA) - Akşehirli Kıbrıs gazisi Ömer Topal'ı ziyaret amacıyla çeşitli illerden gelen silah arkadaşları ilçeye geldi.

Akşehir'i gezerek tarihi eserleri de görme imkanı bulan Necmi Kabaca ve Cemil Sağlam Antalya'dan, Salih Dinç ve İzzet Boğaz Adapazarı'ndan, Mehmet Savaş İstanbul'dan, Ahmet Erkul ve Ömer Sakınan Denizli'den, Mevlüt Sönmez Karaman'dan, Ümmet Aladağ Kayseri'den, Mustafa Sal İzmir'den ve Bayram Araç da Afyon'dan gelerek silah arkadaşlarını ziyaret etti.

Nasreddin Hoca Türbesi'ni ziyaret eden Kıbrıs gazileri bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.