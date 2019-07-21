ANKARA (AA) - Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü dolayısıyla Kıbrıs gazisini ziyaret etti.

Kıbrıs gazisi Ergül Giritli ile sohbet eden Acar, "Gazilerimiz, vatanı uğruna ölümü göze almış kahraman Türk ordusunun kutsal değerleridir. Sizlerin her zaman yanındayız. Zaman zaman da sizleri ziyaret edip, sorunlarınızı paylaşıyoruz." dedi.

Acar, gazilerin ve şehit yakınlarının birer emanet olduğunu vurgulayarak, özel günlerde ziyaret edilmeleri gerektiğini kaydetti.

Vatandaşların mahallelerinde, köylerinde, bölgelerinde oturan gazileri ve şehit yakınlarını ziyaret etmelerinin toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkati çeken Acar, acıların birlik ve beraberlikle azalacağının altını çizdi.

Kıbrıs gazisi Ergül Giritli de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

