Kibar Dış Ticaret’e İDDMİB’ten

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin önde gelen sanayi gruplarından Kibar Holding'in dış ticaret şirketi Kibar Dış Ticaret, İDDMİB’in düzenlediği ödül töreninde “Alüminyum Mal Grubu” kategorisinde Assan Alüminyum ürünlerinin ihracatıyla “İhracatın Metalik Yıldızı” ödülüne layık görüldü.

Kibar Holding'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nin (İDDMİB) ihracatta yıldızlaşan üyelerini ödüllendirdiği törende, Kibar Dış Ticaret, Alüminyum Mal Grubu kategorisinde “İhracatın Metalik Yıldızı” ödülünü kazandı.

İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki'nin ev sahipliğinde, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay’ın katılımıyla gerçekleştirilen ödül töreninde, 64 başarılı ihracatçı, 21 farklı kategoride verilen ödüllerin sahibi oldu. Uzun yıllardır “İlk 1000 İhracatçı Firma” listesinin üst sıralarında yer alan Kibar Dış Ticaret adına ödülü, Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör aldı.





- Assan Alüminyum’un ihracat oranı yüzde 80’e ulaştı





Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, 35 yıl önce kurulan Kibar Dış Ticaret’in, Türkiye'de başlatılan dış ticaret atılımlarında her zaman öncü rol oynadığını belirterek, "İhracatın Metalik Yıldızları" ödülünün de Assan Alüminyum’un ortaya koyduğu başarılı ihracat çalışmaları ile alındığını kaydetti.

Assan Alüminyum’un, Kibar Dış Ticaret aracılığıyla başta Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda ve Kuzey Amerika olmak üzere dört kıtada 70’ten fazla ülkeye ihracat yaptığını ifade eden Güngör, satışlarının yüzde 75’ini ihraç ettiklerini, 2018 yılı son çeyreği itibarıyla bu oranın yüzde 80’e ulaştığını bildirdi.





- 2019 yılı hedefi 295 bin ton





Güngör, geçen yılı hedeflerine uygun bir şekilde 275 bin tonluk sevkiyatla kapattıklarını aktaran Güngör, “2019 yılı için çıtayı daha da yükselterek hedefimizi 295 bin ton olarak belirledik.” ifadelerini kullandı.

Assan Alüminyum’un yassı alüminyum sektöründe yıllık 300 bin tona ulaşan kurulu kapasitesi ile Türkiye’nin lider kuruluşu olmasının yanı sıra, 100 bin tona ulaşan alüminyum folyo üretim kapasitesiyle de Avrupa’nın en büyük üç üreticisinden biri konumunda yer aldığını vurgulayan Güngör, şunları kaydetti:

"Yurt dışında büyüme ve global bir marka olma stratejimiz doğrultusunda çeşitli yatırım fırsatlarını değerlendiriyor, bu kapsamda Kuzey Amerika’daki istikrarlı büyümemizi sürdürmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda ülkemiz ekonomisine değer katacak çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz. Faaliyete almayı planladığımız sıcak haddeleme tesisimizle bazı stratejik sektörlerdeki dışa bağımlılığı ortadan kaldırmayı, ülke ekonomisine sağladığımız pozitif katkıyı daha da artırmayı hedefliyoruz.”