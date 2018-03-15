KONYA (AA) - Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mikdat Çakır, "Ülkemizde NBŞ tüketiminin azaltılması gereğinin vatandaşlarımızın sağlığının korunması adına stratejik önemde olduğu ortaya çıkmaktadır." dedi.

Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, pancar şekeri ve nişasta bazlı şekerle (NBŞ) ilgili çalışma başlattıklarını söyledi.

Türkiye'de şeker politikasına yönelik kamuoyunda yapılan tartışmalara dikkati çeken Çakır, mısırdan elde edilen şekeri, en çok üreten ve tüketen ülkenin ABD olduğunu aktardı.

Çakır, ABD Tarım Bakanlığının raporunda, NBŞ'nin son yıllarda sağlık riskleri nedeniyle üretiminin gerilediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Raporda, 2000-2016 yılları arasında toplam şeker üretimi içinde pancar şekeri üretiminin yüzde 24 arttığı, mısırdan elde edilen fruktoz şurubu tüketiminin ise yüzde 35 azaldığı belirtilmiştir. Yine aynı rapor bu azalışın sağlık kaygısı nedeniyle olduğunu vurgulamıştır. Gelecek 10 yıllık planlamalarında ABD'de NBŞ tüketiminin azalmaya devam edeceği ve şeker pancarı ve şeker kamışından elde edilen şeker tüketiminin yüzde 21 oranında artacağı raporlanmıştır. Ülkemizde NBŞ tüketiminin azaltılması gereğinin vatandaşlarımızın sağlığının korunması adına stratejik önemde olduğu ortaya çıkmaktadır."