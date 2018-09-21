KGC'den ERÜ Rektörü Çalış'a ziyaret

KAYSERİ (AA) - Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Veli Altınkaya ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Çalış'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Çalış'a yeni görevinde başarılar dileyen Altınkaya, Erciyes Üniversitesi'nin Kayseri'nin ve Türkiye'nin önemli değerlerinden biri olduğunu kaydetti.



Altınkaya, "Kayseri Gazeteciler Cemiyeti olarak bu zamana kadar Erciyes Üniversitesi ile ilişkilerimiz her zaman sıcak oldu. Zaman zaman ortak projeler ve programlar yaptık. Gerek iletişim fakültemiz ile gerekse de rektörlüğümüz ile bu yakın ilişkilerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Çalış ise, Kayseri Gazeteciler Cemiyetinin gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Ziyaretin sonunda Rektör Çalış, gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.