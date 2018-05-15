KGC yönetiminden Başkan Çelik'e ziyaret

KAYSERİ (AA) - Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Veli Altınkaya ve Yönetim Kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'le görüştü.

Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü çalışmalarla yoğun bir şekilde haber ürettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yapılan çalışmaların halka duyurulmasındaki rolleri nedeniyle gazetecilere teşekkür etti.

Veli Altınkaya da cemiyetin Büyükşehir Belediyesi ile her manada uyum içinde çalıştığını ve bundan sonra da uyumlu çalışmanın devam edeceğini kaydetti.



