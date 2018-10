Kfar Kamalılar Türkiyeli damatları sevdi

KFAR KAMA (AA) - MUSTAFA DEVECİ - Her geçen yıl Türk damat sayısının arttığı Kfar Kama köyünde bugün itibariyle Türkiye’den gelen 12 Çerkez kökenli damat yaşıyor.

Kırım Savaşı sırasında Ruslar tarafından Kafkasya’dan sürülen Kfar Kama’daki Çerkezler, Osmanlı Devleti tarafından önce Selanik bölgesine, 1872’de de tarihi Filistin topraklarına yerleştirilmiş.



Osmanlı döneminde bölgede 10 Çerkez köyü varken, İsrail kurulduktan sonra buradaki Çerkezlerin büyük bölümünün göç etmesi sebebiyle bugün bu sayı 2’ye düşmüş.



O köylerden biri olan 900 haneli Kfar Kama’da 4 bine yakın Çerkez yaşıyor.

Köyün camisinde Osmanlı izleri

Osmanlı tarafından bölgeye yerleştirilen Kfar Kama halkı, köye gelmelerinden kısa bir süre sonra kendi camilerini inşa etmiş.



İnşa tarihi tam olarak bilinmeyen cami geçen yılların ardından restore edilse de minberi ve üzerindeki Osmanlı bayrağı simgesi bugüne kadar korunmuş.

Türkiye ile bağları yeniden canlandı

Teknolojinin gelişmesi ve uçakların yaygınlaşması sebebiyle ulaşımın kolaylaşmasının ardından Kfar Kama köyündeki Çerkezlerin Türkiye’deki soydaşlarıyla bağları özellikle 1990’lı yıllardan sonra yeniden canlanmış.



Bağların yeniden canlanmasının ardından Türkiye’den buraya Çerkez kökenli damatlar gelmeye başlamış.



Bugün itibariyle Kfar Kama'da Türkiye’den gelen 12 Çerkez damat yaşasa da bu köyden evlenip daha sonra tekrar Türkiye’ye dönen damat sayısı da oldukça fazla.



Türkiye’den gelen damatlar, aradan geçen yıllara rağmen buradaki soydaşlarının dilleri Çerkezceyi muhafaza etmeyi başardığını, bu nedenle de buraya yerleştiklerinde köy halkı ile iletişim sorunu yaşamadıklarını dile getiriyor.

Türkiye'nin dört bir tarafından gelen damatların arasında yeni evlenenlerle birlikte uzun yıllar önce evlenip buraya yerleşenler var.

Turistik gezi için geldi Kfar Kama’dan evlendi



Köyün en eski Türkiyeli damatlarından biri olan Düzceli Hayrettin Uyanık, Kfar Kama’daki Çerkez soydaşlarıyla tanışmak amacıyla 1991’de turist olarak buraya gelmiş.



Kfar Kama’ya gelirken buradan evleneceğinin aklının ucundan geçirmediğini dile getiren Uyanık, planının köye geldikten sonra değiştiğini söyledi.



Düzceli damat, köy halkının buradan evlenmesi için ısrar etmesi üzerine eşiyle görüşüp anlaştıktan sonra evlenerek Kafar Kama’ya yerleşmeye karar verdiğini ifade etti.



Kendisi evlendikten sonra Türkiye’den dört-beş kişinin daha bu köyden evlenmesine aracılık ettiğini belirten Uyanık, “Buradaki Çerkezler Türkiye’den gelen damatları seviyor. Köy halkı ile güzel bağlarımız var. Türkiye ile de bağlarımız da çok iyi. İnşallah ileride burası ile Türkiye arasındaki bağlar daha da güçlenir." dedi.



Kfar Kama’nın çiçeği burnundaki Türkiyeli yeni damadı Çanakkale Biga'dan İlhan Ceylan. Daha önce evlenerek buraya yerleşen bir başka Türkiyeli damadın aracı olmasının ardından eşi Mariana ile 2016’da İstanbul’da tanıştıklarını aktaran Ceylan, nikah ve düğünlerini de Türkiye’de yaptıklarını kaydetti.



Türkiye’ye mi yoksa Kfar Kama’ya mı yerleşecekleri konusunda eşiyle yaptıkları istişarenin ardından bu köye yerleşmeye karar verdiğini ve yaklaşık 4 ay önce buraya geldiğini ifade eden Ceylan, “Buraya geldikten sonra herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Köyün tamamı Müslüman. Burada yaşayanların Çerkez olması sebebiyle dilde herhangi bir sıkıntı yaşamadım. İnsanlarda sıcak kanlı. Bu nedenle de gönül rahatlığıyla buraya geldim.” şeklinde konuştu.

“Eşim sanki burada doğmuş gibi”

Mariana Ceylan ise eşi İlhan ile ilk olarak sosyal medya üzerinden (whatsapp ve facebook) konuşmaya başladıklarını daha sonra ise İstanbul’da yüz yüze görüşmeye karar verdiklerini aktardı.



Eşiyle görüşmek üzere 15 Temmuz 2016 tarihinde İstanbul'a gelmeye karar veren Mariana, o tarihte Türkiye’de yaşanan hain darbe girişimi sebebiyle bu ziyaretini birkaç gün ertelemek zorunda kaldığını dile getirerek şunları kaydetti:



"Hain 15 Temmuz darbe girişimi yaşandıktan sonra Türkiye’ye gitmek için biraz endişe duydum ancak birkaç gün sonra İstanbul'a gittim ve buluştuk. Eşimi ilk gördüğüm anda evleneceğimizi anladım."



Eşinin de kendisi gibi Çerkez olmasından dolayı aynı dili konuştuklarını, kültürlerinin benzer olduğunu dile getiren Mariana, “Eşim sanki burada doğmuş gibi. Hiçbir farklılık görmüyorum. Birbirimizi seviyoruz ve inşallah burada geniş bir aile kurmayı hedefliyoruz.” cümlelerini kullandı.



Kfar Kama’da yaşayan Çerkezlerle Türkiye’den gelen Çerkez damatları birbirine bağlayan soydaşlık bağları sayesinde bu köy ile ülkemiz arasındaki yakınlığın giderek artacağı düşünülüyor.

.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}