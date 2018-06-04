KESOB Başkanı Övüç'ten Çelik'e ziyaret

KAYSERİ (AA) - Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı’na yeniden seçilen Ahmet Övüç ve yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i makamında ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Övüç, ziyarette yaptığı konuşmada, esnaf ve sanatkarların çok daha iyi olması için çalıştıklarını belirtti.



Yeni yönetimin hayırlı olması temennisinde bulunan Çelik ise istihdam oluşturan, değer katan, vergi ödeyenlerin hep yanında olduklarını söyledi.

Bundan sonra da uygulanabilir her projede esnafların yanında olacaklarını vurgulayan Başkan Çelik, "Yeter ki esnafın yüzü gülsün. Esnafın yüzü gülerse şehrin de yüzü güler. Bunun için hep birlikte gayret edeceğiz." dedi.