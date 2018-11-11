KIRIKKALE (AA) - AK Parti Keskin Belediye Başkanlığı için Esra Yılmaz Aksoy, aday adaylığı başvurusunda bulundu.

2014’te de belediye başkan adayı olan ve daha sonra siyasi çalışmalarını sürdüren Aksoy, AK Parti Keskin İlçe Başkanlığı'na giderek aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Aksoy, burada yaptığı konuşmada, Keskin'de doğduğunu ve burada büyüdüğünü söyledi.

Keskin'in gönlündeki yerinin çok farklı olduğunu anlatan Aksoy, şöyle konuştu:

"2014 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale Meydanı'ndan vatandaşlara 'Keskin'e kadın eli değecek' diye seslenmişti. Az bir farkla seçimi kaybetmiştik. Ama yılmadım. Pazara kadar değil mezara kadar diyerek çalıştım. Keskin ilçemize bir şeyler yapmayı çok istiyorum. Keskin’in nüfusu 30 bin iken gerileyerek 8 binlere düştü. Keskin’in yeniden ayağa kalkması, ilerlemesi için, tarihine yakışır bir ilçe olması için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz. Aday adayı tüm arkadaşlara başarılar diliyorum."

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Keskin Belediye Başkanlığı için Aksoy'un yanı sıra Yasin Yıldırım, Mehmet Özder, Kerem Dinç, Yücel Gedikali, Ekmel Cönger ve Burak Ucaçelik de AK Parti'den aday adaylığı başvurusunda bulundu.