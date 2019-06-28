Keskin'den kısa kısa

KIRIKKALE (AA) - Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Magandalara karşı her düğüne bir polis" uygulaması kapsamında vatandaşları bilgilendirdi.

Ekipler, düğün ve kutlamalarda ölüm ve yaralanmalara yol açabilecek "maganda kurşunları"nın engellenmesi amacıyla ilçedeki muhtarları, esnafı, düğün salonu işletmelerini hem ziyaret ediyor hem de bilgilendirici afiş ve broşür dağıtıyor.

İlçe Emniyet Müdürü Sadık Bahadır, gerekli bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları, afiş, broşür, pankart ve düğünlerde polis görevlendirmesi uygulamalarıyla ilgili vatandaşları bilgilendirdiklerini söyledi.

- Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi

Keskin Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin hazırladıkları ürünlerin yıl sonu sergisi açıldı.

Halk Eğitim Merkezinin salonundaki sergi, İlçe Emniyet Müdürü Sadık Bahadır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve diğer davetliler tarafından açıldı.

Açılışın ardından programa katılan davetliler, stantları gezerek görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.