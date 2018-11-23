Keskin'de usulsüz avlananlara para cezası

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yasak yöntemle avlandığı tespit edilen 4 kişiye, 5 bin 989 lira para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürü Neslihan Akdemir, yaptığı açıklamada, av koruma kontrol ekipleri ve fahri av müfettişlerinin Keskin ilçesi ve köylerinde yaptıkları denetimlerde, yasaklı yöntemlerden projektör kullanarak yaban tavşanı avlayan 4 kişi tespit edildi.

Yasak yöntemle avlanan kişilere toplam 5 bin 598 lira ceza kesildiğini kaydeden Akdemir, ayrıca bir av tüfeği ile projektör ile avlanılan tavşana el konulduğunu bildirdi.