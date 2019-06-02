Keskin'de partilerden sağduyu çağrısı

KIRIKKALE (AA) - Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde siyasi parti temsilcilerinden sağduyu çağrısı geldi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, Keskin Halk Eğitim Merkezi önünde gazetecilere, Keskin halkına güvendiklerini ve demokrasinin galip geleceğine inandıklarını söyledi.

İYİ Parti olarak sandıklara hakim olduklarını ifade eden Seymen, "Her okulda avukatlarımız, sandık görevlilerimiz ve müşahitlerimiz bulunuyor. Bir aksaklık yaşamadan hakkın akşam sahibine teslim edileceğine inanıyorum. Herkesin kendisine hakim olmaya çalışması lazım. Sonuçta bu demokratik bir yarış." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen de "Her şeyden önce güvenli bir ortamda seçimin olması hepimizin arzu ettiği bir şey. Biz bunu istiyoruz ve bunun temini için de elimizden geleni yapıyoruz." dedi.