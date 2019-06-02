Keskin'de oy verme işleminde arbede

KIRIKKALE (AA) - Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde oy verme sırasında sandık başkanı ve müşahit arasında arbede çıktı.

Atatürk İlk ve Ortaokulu'nda 1009 nolu sandıkta bir vatandaşın oy kullandığı sırada sandık başkanı Zeki Özçelik ile müşahit Bekir Vural arasında arbede yaşandı. AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen ve İYİ Parti'nin Keskin Belediye Başkan Adayı Necati Alsancak, ikiliyi sakinleştirdi, polis ekipleri sınıfta tedbir aldı.

Sandık görevlisi ve müşahit olmayan kişiler sınıftan çıkarıldıktan sonra oy verme işlemi devam etti.