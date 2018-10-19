Keskin'de Muhtarlar Günü kutlandı

KIRIKKALE (AA) - Keskin ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasının ardından, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Keskin Muhtarlar Derneği Başkanı Hulusi Mızrak, burada yaptığı konuşmada, muhtarların demokrasinin temel direği olduğunu söyledi.

Her zaman devletin yanında olduklarını ifade eden Mızrak, desteklerinden dolayı başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve tüm yetkililere teşekkür etti.

Törene, Kaymakam Muammer Köken, Belediye Başkanı Dede Yıldırım ve muhtarlar katıldı.