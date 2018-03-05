Keskin'de mermer lahit bulundu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir evin bahçe duvarında mermer lahit bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Maden Mahallesi'nde Dede Ergün'e ait bahçe duvarında mermer lahit olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri duvarda bulunan mermer lahiti alarak, Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Üzerinde haç işareti bulunan 80 santimetre uzunluğunda, 50 santimetre genişliğindeki lahitin Roma dönemine ait olduğu değerlendiriliyor.