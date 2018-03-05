Keskin'de mermer lahit bulundu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir evin bahçe duvarında mermer lahit bulundu.Edinilen bilgiye göre, Maden Mahallesi'nde Dede Ergün'e ait bahçe duvarında mermer lahit olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine...