Keskin'de lise öğrencilerine yönelik irşat programı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale İl Müftülüğü tarafından başlatılan irşat programları kapsamında Keskin ilçesinde lise öğrencilerine eğitim verildi.

Kırıkkale İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Keskin Anadolu Lisesinde, öğrencilere eğitim verdi.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, irşat programı dahilinde, İslamın şartı, imanın şartı, 32 farz, teyemmüm, abdest ve oruç ile ilgili eğitim verdiklerini söyledi.

Her Müslümanın bilmesi gereken temel bilgileri hatırlatmak için bu programı düzenlediklerini belirten Yıldırım, "Bu eğitim, çocuklarımız ve gençlerimiz için çok önemli. Çocuklarımıza bu yaşlarda bu eğitimleri vermeliyiz. Çok güzel programlar yaptık. Çok verimli geçti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.