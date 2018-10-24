Keskin'de kralların ressamı anıldı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi, "Kralların ressamı" olarak bilinen merhum Rahmi Pehlivanlı için anma programı düzenledi.

Keskin ilçesindeki Rahmi Pehlivanlı müzesindeki programda konuşan KKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsa Elri, kralların ressamı olarak bilinen Rahmi Pehlivanlı'yı unutmamak ve unutturmamak için böyle bir program düzenlediklerini söyledi.

Bunun gibi programların öğrencilerin eğitimi açısından çok önemli olduğunu aktaran Elri, tarihteki önemli kişilerin her zaman hatırlanması gerektiğini kaydetti.

Elri ve beraberindekiler, programın ardından Keskin Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yapılan resim sergisinin açılışını yaptı.



