Keskin'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

KIRIKKALE (AA) - Keskin ilçesinde Türk Kızılayı tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandırılan gezici kan bağışı aracında vatandaşlar kan verdi.

Türk Kızılayı Keskin Şube Başkanı Ömer Faruk Atakul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kan bağışında diğer ilçelere göre Keskin'in çok duyarlı olduğunu söyledi.

Vatandaşların kendisini "kan aracı ne zaman gelecek" diye aradıklarını ifade eden Atakul, önceleri kan vermede tereddüt gösteren vatandaşlar artık bunu alışkanlık haline getirdiklerini belirtti.

Türk Kızılayı doktoru Özlem Timur ise duyarlılıklarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti.