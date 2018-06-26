Keskin'de kan bağışı kampanyası

KIRIKKALE (AA) - Keskin ilçesinde Türk Kızılayı tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandırılan gezici kan bağışı aracında vatandaşlar kan verdi.

Türk Kızılayı doktorlarından Özlem Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 ayda bir Keskin ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Vatandaşların kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Timur, "Kan, insan için ihtiyaçtır. Keskin halkı da bu konuda çok duyarlı. Her geldiğimizde bir önceki kampanyada kan veren vatandaşlar tekrar geliyor." diye konuştu.