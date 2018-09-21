Keskin'de İlköğretim Haftası kutlandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

Bilgi Kağan İlköğretim Okulundaki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Kaymakam Muammer Köken, eğitimin her dönemde bütün toplumların öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğretmen ve öğrencilere başarılar dileyen Köken, "Öğrencilerimiz çok ders çalışmalı. Her başlangıç ilköğretimde başlıyor. Bunun içinde öğretmenlere büyük iş düşüyor. Yüreği okula ilk kez başlamanın heyecanıyla çarpan minik yavrularımıza, öğretmenlerine, arkadaşlarına ve okuluna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan sevgili çocuklarımıza ve onurlu mesleği seçen değerli öğretmenlerimize başarılar diliyorum." diye konuştu.

Tören, öğrenci ve velilere aşure ikram edilmesiyle son buldu.



