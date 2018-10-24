Keskin'de halk günü yapıldı

KIRIKKALE (AA) - Keskin Kaymakamı Muammer Köken, halk gününde vatandaşlarla buluştu.

Kaymakamlık Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Köken, bu halk günü programıyla vatandaşlarla bir araya geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Vatandaşların şikayet ve isteklerini birinci ağızdan aldıklarını belirten Köken, "İlçede sorunları el birliğiyle çözeceğiz. Her zaman devletin kapısı vatandaşlarımıza açıktır. Sorunları ve istekleri aldık. Gereğinin yapılması için çalışmaları başlatacağız." diye konuştu.

Program vatandaşların Kaymakam Köken'e, isteklerini ve sorunlarını iletmesiyle sona erdi.



