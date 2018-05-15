Keskin'de gençlik yürüyüşü yapıldı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gençlik yürüyüşü yapıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen gençlik yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra buradan başlayan yürüyüşte, Kaymakam Muammer Köken, Belediye Başkanı Dede Yıldırım ile çok sayıda genç ve öğrenci, ellerindeki Türk bayrakları ve okul flamalarıyla Ankara Caddesi'nden geçerek tekrar Cumhuriyet Meydanı'na geldi.