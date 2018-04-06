Keskin'de dogalgaz yatırımı başlıyor

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Keskin Mahallesi'ndeki vatandaşlara doğalgaz müjdesi verdi.

AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü, Tepebaşı İlçe Başkanı İ. Yılmaz Kaynarca ve ESGAZ Genel Müdür Yardımcıları ile Keskinli hemşehrileriyle bir araya gelen Karacan, burada yaptığı konuşmada, mahalleye her geldiklerinde vatandaşların sıkıntılarını dinleyerek çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

En çok doğalgaz ile ilgili sıkıntıların dile getirildiğini aktaran Karacan, "Biz de bugün burada verdiğimiz sözün arkasında olduğumuzu göstermeye geldik. Tabi, bu sözümüzü gerçekleştirmemizde en büyük emeği olan başta Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Enerji Bakanımıza, EPDK’ya ve Kolin AŞ bünyesindeki ESGAZ’a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

ESGAZ yetkilileri de 15 Mayıs'ta ilk kazmayı vurup, 3 ay gibi kısa bir sürede Keskin Mahallesi sakinlerini doğalgaz ile buluşturacaklarını bildirdi.