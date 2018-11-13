Keskin'de bağımlılıkla mücadele toplantısı

KIRIKKALE (AA) - Keskin Kaymakamı Muammer Köken, başkanlığında bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı.

Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Köken, bağımlılık yapıcı maddeler ve bağımlılıkla mücadele kapsamında kurumlar arası işbirliği yapmak amacıyla toplantıyı düzenlediklerini söyledi.

Madde bağımlığı ile mücadele konusunda yapılacak faaliyetleri belirleyeceklerini belirten Köken, şöyle konuştu:

"Önemli bir halk sağlığı problemi olan uyuşturucu ile mücadelede ana unsur, uyuşturucu maddeye ulaşılabilirliğin engellenmesidir. Uyuşturucu ile mücadelede temel amaç, uyuşturucu maddeyle hiç tanışmamış kişilerin korunmasıdır. Ayrıca uyuşturucu madde kullanan kişilerin danışmanlık, arınma, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, tedavilerinin sağlanması ve bireylerin sosyal hayata yeniden kazandırılması mücadelenin vazgeçilmez unsurlarıdır. Tabi ki başarıya ulaşmada en önemli faktör, koordineli çalışma ve yapılan çalışmaların izlenmesi ve değerlendirilmesidir.

Uyuşturucu madde kullananlar sadece kendileri zarar görmüyor, başta aileleri olmak üzere toplumun tüm kesimleri de zarar görüyor. Gençlerin bu tür ortamlardan uzaklaştırılmaları için eğitimin yanı sıra sportif faaliyetlere yönlendirilmeleri gerekir. İlçe merkezlerinde bulunan metruk binaların, park ve bahçelerin bu amaçla kullanılmaması için gerekli tedbirlerin almamız lazım."

Toplantı, kurumlar tarafından uyuşturucuyla mücadele, alınacak tedbirler ve gerçekleştirilen faaliyetler hakkında yapılan sunumla son buldu.



