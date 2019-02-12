Keskin'de ağız ve diş taraması

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde ilköğretim öğrencilerine ağız ve diş taraması yapıldı.

İlçeye bağlı Çalış köyünde yapılan taramaya katılan Keskin Kaymakamı Muammer Köken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağız ve diş sağlığının çok önemli olduğunu söyledi.

İlçe geneli tüm okullarda bu tür taramaların yapılacağını belirten Köken, "Çocuklarımıza ayrıca ağız ve diş sağlığı hakkında gerekli bilgiler veriliyor. Çok güzel bir uygulama. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Köken, öğrencilere diş fırçası ve macunu dağıttı.