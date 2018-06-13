Keskin'de 412 kişiye yardım yapıldı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ramazan ayı içerisinde 412 vatandaşa 163 bin lira tutarında yardım yapıldı.

Kaymakam Muammer Köken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakfın yardımlarıyla vatandaşların bir nebze de olsa maddi olarak rahatladığını söyledi.

Tüm ihtiyaç sahipleri, şehit aileleri ile gazi yakınlarının bu yardımlardan yararlandığını belirten Köken, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın yüzlerinin güldüğü, mutlu bir bayram geçirmeleri için elimizden geleni yapmaktayız. Ailelerin, çocuklarına bayramlık elbise almaları, harçlık vermeleri ve evlerine şeker ve temel ihtiyaçlarını almaları için banka hesaplarına paralarını yatırdık. Bakacak kimsesi olmayan yaşlılara, engellilere, eşi vefat etmiş kadınlara, nüfusu fazla olup geçici işlerde çalışan aileler ile gazi ve şehit yakını ailelere yardımlarda öncelik verilmiştir. Şimdiden hemşehrilerimin Ramazan Bayramını kutluyorum."