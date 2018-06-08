Keskin Belediyesi iftar programı düzenledi

KIRIKKALE (AA) - Keskin Belediyesi tarafından düzenlenen iftara yaklaşık bin kişi katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen iftar programı öncesinde konuşan Belediye Başkanı Dede Yıldırım, ramazan ayının birlik ve beraberliğin pekiştiği, güzel duyguların doruğa çıktığı bir ay olduğuna dikkati çekti.

Bu ayı dolu dolu geçirmeye çalıştıklarını belirten Yıldırım, "İnşallah Allah dirliğimizi ve birliğimizi bozmasın. Hayırlısıyla bayrama ulaştık. İnşallah şeker tadında bir bayram geçireceğiz." diye konuştu.

İftar programına AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile çok sayıda vatandaş katıldı.



