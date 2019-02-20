KARAMAN (AA) - Karaman'da jandarma trafik ekipleri, römorklarında reflektör bulunmayan traktör sürücülerinin araçlarına reflektör taktı.



Karaman Kırmızı Et Üreticileri Birliği tarafından başlatılan "Keşke dememek için reflektör tak" kampanyası çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Karaman-Ereğli kara yolunda uygulama yaptı.



Traktör sürücülerini bilgilendiren ekipler, gece trafikte tehlike arz eden römorklara reflektör taktı.



Karaman Valisi Fahri Meral burada yaptığı konuşmada, özellikle gece saatlerinde mutlaka römorkların arkasına reflektör takılması gerektiğini söyledi.



Reflektörle ilgili yasa olduğunu anımsatan Meral konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Tarım sezonunun başlaması itibariyle 'Keşke dememek için reflektör tak' adlı bir kampanya düzenlendi. Bu zaten yasal bir zorunluluk ama, insanlarımız bunu ihmal ediyor. Özellikle yol kenarlarında park halindeki römorklarda ve gece seyahatlerinde mutlaka reflektör takılı olacak. Can ve mal kaybı adına bu konu bizim için çok önemlidir. Derdimiz ceza kesmek değil ama insanlarımıza mutlaka hayatlarının değerli olduğunu, her trafik kuralının insan hayatı için düzenlendiğini hatırlatmak istedik."



Düzenlenen programa Vali Meral'in yanısıra İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, Karaman Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ali Seçkin Başpınar ile kamu kurumlarının müdürleri katıldı.



