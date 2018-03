Keşif Ve Eğlence Cumhuriyeti Kıdzanıa’dan Öğrenciler İçin Dev Atılım

Dünyada 15 ülke, 18 şehirde faaliyet gösteren, 4-14 yaş arası çocuklara eğlenerek öğrenme deneyimi sunan, dünyanın ilk uluslararası tema parkı KidZania; 23 Nisan öncesinde İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 20 Nisan Pazartesi günü gerçekleşen etkinlikle 1500’e yakın çocuğa ev sahipliği yaptı.İstanbul’da bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri vasıtasıyla gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde; KidZania’ya ücretsiz olarak getirilen çocuklarla, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız, TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, Doğu Batı Grubu Başkanı Rıfat Hassan, Doğu Batı Grubu Proje Koordinatörü Meral Kaneti Molinas, Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik ve KidZania İstanbul CEO’su Lara Sayınsoy Dorner bir araya geldi.1500’e yakın çocuğa ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik, “Ücretsiz olarak çocuklarımızı ağırladık. İmkanı olmayan çocuklar için gerçekleştirilen tüm sosyal sorumluluk projelerinin büyük önemi var. Bizler de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’yle birlikte böyle bir projeye ev sahipliği yapmaktan son derece mutluyuz” dedi. Etkinlik hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız ise, “Çocuklar için gerçekleştirilecek güzel tüm projelerde bizler varız. Bugün de burada çocuklar için çok önemli bir etkinlik gerçekleştirdik. Her şey çocuklarımız için. Onlar çok keyifli zaman geçiriyorlar. Burası bir eğlence merkezinin çok ötesinde bir öğrenme ortamı. Yaşayarak deneyimleyerek öğreniyorlar. Çocuk merkezli bu yerde buranın para birimi ile bir gün geçirip alışveriş yapıyorlar gerçek yaşamda ne varsa burada gerçekleştiriyorlar, harcamalarını ona göre yapıyor ve tasarrufu da öğreniyorlar. Çocuklar burada çok keyifli zaman geçiriyor onlar sevindikçe bizler de o coşkuya katılıyoruz mutlu oluyoruz bu imkanı tanıdıkları için katkı sağlayan herkese çok teşekkür ederim” dedi.Doğu Batı Grubu Başkanı Rıfat Hassan ise, “Çocuklar her şeyin en iyisine layık. Onların hayata en iyi şekilde hazırlanmalarına yardımcı oluyoruz” diye konuştu.Etkinliğe katılan TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy ise, “Burada bütün imkanlar sunulmuş. Deprem simülasyon merkezine varıncaya kadar her detay düşünülmüş mükemmel bir yer. Avrupa’da ve dünyada örnek olmuş bir yer. KidZania’nın çocuklara ve gençlere yönelik çalışmalarını takdirle karşılıyorum, TÜRSAB olarak da destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz. Teknolojinin tüm imkanlarının kullanıldığı bu mekanda çocuklarımızı gezdiriyoruz, eğlendiriyoruz, ağırlıyoruz ve aynı zamanda onlar hayatı ve meslekleri öğreniyor, bu çok önemli” dedi.Gerçekleşen etkinlik çerçevesinde KidZania İstanbul’a gelen çocuklar KidZania’nın para birimi olan KidZos ile tüm üniteleri gezip, hayal ettikleri meslekleri deneyimleyerek, hayatı eğlenerek öğrenmeye çalıştılar.KİDZANİA İSTANBUL HAKKINDAKidZania, dünyanın önde gelen deneyimleyerek öğrenmeye yönelik eğlenceli eğitim markasıdır. Eğlendirirken eğitme (edutainment)sektörünün öncüsü olan ve sektörünün dünyada en hızlı büyüyen, sayısız ödül almış tek çocuk markası olan Keşif ve Eğlence Cumhuriyeti KidZania; 4-14 yaş arası çocuklara, iç mekanda kendilerine göre ölçeklendirilmiş tematik parkta farklı roller üstlenerek oynamalarına olanak veren güvenli, benzersiz ve gerçekçi bir çocuk dünyasıdır.KidZania Çocuk Cumhuriyetleri’nin 16.’sı olan KidZania İstanbul, Akasya Acıbadem AVM içinde 10.000 metrekarelik dev bir alanda inşa edildi.Çocuklar, KidZania’da yer alan 60’tan fazla aktivite alanında, kendi becerilerine ve ilgi alanlarına uygun; yaklaşık 90 rol üstlenerek, diledikleri meslekleri seçebiliyorlar. Gerçek bir şehir düzenlemesi içinde, çocuklara uygun boyutlarda tasarlanmış Hastane, İtfaiye, Tiyatro, Arkeoloji Müzesi, Üretim Fabrikaları, Havacılık Akademisi, Diş Sağlığı Merkezi, Banka, Stadyum vb. çok sayıda aktivite alanına sahip KidZania’yı ziyaret eden çocuklar; “Doktor”, “İtfaiyeci”, “Diş Hekimi” vb. meslekleri canlandırabiliyorlar.Teknolojiye bağlı olarak değişen yaşam şartlarının yeni kuşaklar üzerindeki etkisiyle özellikle son 10 yılda ivme kazanan, eğitim ve eğlenceyi bir arada sunduğu konsepti (edutainment) ile çocuk eğlence sektörünün yıldızı KidZania, ilk olarak 1999’da Mexico City’de kuruldu. Meksikalı girişimci Mr. Xavier Lopez Ancona tarafından kurulan KidZania, bugün dünyada 15 ülke ve 18 şehirde faaliyet gösteriyor.