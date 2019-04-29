Kermes geliri Kur'an kursu yapımında kullanılacak

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, düzenlenen kermesten elde edilen gelir, inşaatı yarım kalan Yatılı Bölge Kız Hafızlık Kur'an Kursunun tamamlanmasında kullanılacak.

İlçe Müftü Vekili Ahmet Kavas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe halkının kermese yoğun ilgi gösterdiğini ve önemli bir gelir elde ettiklerini söyledi.

İlçede Yatılı Bölge Kız Hafızlık Kur'an Kursu inşaatını tamamlamak üzere Atatürk Parkı'nda 1 hafta süren kermes düzenlendiğini aktaran Kavas, "Yatılı Bölge Kız Hafızlık Kur'an Kursu inşaatımızın tamamlanması için paraya ihtiyacımız var. Bu gelirle kursun inşaatını tamamlamaya çalışacağız." dedi.