Kerkük'te Türkçe eğitim veren okullara yoğun ilgi

KERKÜK (AA) - Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı bünyesinde kültürel ve eğitim faaliyetleri yürüten Türkmen Eğitim Merkezi Başkanı Kahtan Vindavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Irak'ın birçok bölgesinde ve özellikle de Kerkük'te Türkçe eğitim veren okullara ilgi her geçen gün artıyor.'' dedi.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Türkçe eğitim veren okullara yeni kayıtlarda ciddi artış yaşandığına dikkati çeken Vindavi, şunları kaydetti:

''Kerkük'teki okullarımıza son bir ay içinde Arapça ve Kürtçe eğitim veren okullardan gelen yaklaşık 300 öğrenci kayıt yaptırdı. Türkmenlerin dışında Arap ve Kürt ailelerinin de çocuklarını Türkçe eğitim veren okullara kaydettirmeleri bizi sevindiriyor.''

''Hedefimiz bin öğrenci''

Türkçe eğitim veren okullara geçiş yapan öğrenci sayısının bine ulaşmasını beklediklerini dile getiren Vindavi, ''Vereceğimiz takviye kursları ve teşvik edici çalışmalarla okullarımıza geçiş yapan öğrenci sayısını bine yükseltmeyi hedefliyoruz.'' diye konuştu.

Son üç yılda Türkçe eğitim veren okullardan mezun olan öğrencilerin tıp, mühendislik gibi prestijli fakültelere ilk sıradan girmelerinin bu okullara ilginin artmasında etkili olduğunu ifade eden Vindavi, söyle konuştu:

''Eğitim merkezi olarak okullarımıza neredeyse tüm alanlarda destek veriyoruz. Özellikle yaz tatili boyunca okullarımıza geçiş yapmak isteyen öğrenciler ile çocuklarına derslerinde yardımcı olmak isteyen veliler için kurslar düzenliyoruz. Okullarımızın eğitim seviyesini yüksek tutmaya çalışıyoruz. Kerkük'ün dışında Bağdat, Musul, Telafer, Erbil ve Diyala'da da Türkçe eğitim veren okullarımıza her türlü desteği sağlıyoruz."

Irak'ta Saddam Hüseyin rejiminin devrildiği 2003'ten bu yana Kerkük başta olmak üzere Türkmen nüfusun yoğunlukla yaşadığı bölgelerinde Irak Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Türkçe eğitim veriliyor.