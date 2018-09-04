Kentlerin geleceği Strazburg'da ele alınacak

ANKARA (AA) - Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, "Sürdürülebilir Kentler ve Yerel Yönetimler" temasıyla 26-28 Ekim'de Fransa'nın Strazburg şehrinde gerçekleştirilecek.

Alınan bilgiye göre, kent alanında disiplinlerarası diyaloğu, bilgi alışverişini geliştirmeyi amaçlayan ve üçüncüsü düzenlenecek kongreye, Kent Araştırmaları Enstitüsü, İdealkent (Kent Araştırmaları Dergisi), COJEP International, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG-MEWA) ve Fransa'nın önde gelen mimarlık okullarından ENSAS (Strasbourg, école d'architecture) ev sahipliği yapacak.

Kentlerin geleceği, sürdürülebilirliği ve yerel yönetim uygulamaları ile kente dair konuların ayrıntılı ele alınacağı kongreye dünyadan ve Türkiye'den alanında uzman isimler, akademisyenler ve araştırmacılar katılacak.

Kongrede, 13 farklı ülkeden 86 akademisyen, bilim insanı ve uzmanın katılımından oluşan Bilim Kurulu'na 11 farklı ülkeden gelen bildiriler sunulacak.

Kongrede özel sektör, akademi ve uluslararası kuruluşlardan temsilciler, aralarında "Kentsel sürdürülebilirlik ve yerel yönetimler", "Sürdürülebilir katılımcılık ve yönetim", "Sürdürülebilirlik ve yenilikçilik", "Sürdürülebilir kent planlaması", "Göç yönetimi", "Planlamada sürdürülebilirliğin yasal ve yönetsel boyutları", "Sürdürülebilir mimarlık", "Sürdürülebilir peyzaj planlaması", "Sürdürülebilir kentsel dönüşüm", "Tarihi alanlarda sürdürülebilir koruma", "Sürdürülebilirlik ve akıllı şehirler" başlıklarının bulunduğu sunumlarla bilgi, deneyim ve çözüm önerilerini paylaşacak.

Kongrenin, "sürdürülebilir kentler" yaklaşımıyla kentlerin nasıl inşa edilip yönetilmesi gerektiği konusunda kamudan özel sektöre tüm kentsel aktörler için bir yol haritası çizmesi hedefleniyor.



- İdealkent Ödülleri sahiplerini bulacak

İlki 2016 yılında verilen İdealkent Ödülleri, bu yıl uluslararası bir nitelik kazandırılarak, kongre programı dahilinde 26 Ekim'de, Strazburg Avrupa Konsey Binası'nda gerçekleştirilecek açılış seremonisinde kente ve kent halkına pozitif katkı sunan proje ve uygulamalara takdim edilecek.

Ödüller için 20 Eylül 2018'e kadar "www.idealkentawards.com" adresinden belediyeler, mimarlık ofisleri, kalkınma ajansları ve kente dair projesi olan herkes başvurabilecek.

Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi'nin ilki "Günümüz Kentindeki Sorunlar" ana temasıyla Eskişehir'de, ikincisi de "Küresel ve Yerel Arasında Kentler: Fırsatlar ve Sorunlar" temasıyla İstanbul'da düzenlendi.

Kongre ile ilgili detaylara "www.kentarastirmalari.org" adresinden ulaşılabilecek.