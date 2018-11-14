"Kente 1 milyarlık yatırım yaptık"

AKSARAY (AA) - Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 4,5 yılda Aksaray'a 1 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını söyledi.

Yazgı, gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldiklerinde 123 milyon 508 bin lira olan belediye bütçesini etkin ve verimli kaynak kullanımı ile 2018 yılı itibarıyla yüzde 107 artırarak 256 milyon liraya yükselttiklerini, bu durumun hizmet kalitesini artırarak projelerin hızla bitmesini sağladığını ifade etti.

Seçim öncesinde Aksaraylılara vaat ettikleri bütün projeleri gerçekleştirdiklerini aktaran Yazgı, kente önemli yatırımlar da yaptıklarını söyledi.

Aksaray'ın ufkunu açacak en önemli projeler arasında yer alan 370 milyon liralık yeni sanayi sitesi projesi yapımının hızla devam ettiğini kaydeden Yazgı, şöyle konuştu:

"İnşallah 2019 yılının sonlarına doğru tamamlanmasının hedefliyoruz. Yine Aksaray için büyük ve önemli projelerden birisi de içme suyu projesiydi. Yıllardır çözüm bekleyen içme suyu konusunda son derece önemli 110 milyon liralık dev bir projenin çalışmaları devam ediyor. Bu projenin de bu yıl içinde tamamlanması hedefleniyor."

Altyapı ve asfalt çalışmalarında da yaptıkları çalışmaları değerlendiren Yazgı, 800 kilometrelik geniş bir yol ağı olan Aksaray'da 4,5 yılda 867 bin ton asfalt kullanılarak 632 kilometrelik rekor seviyede asfalt atıldığını belirtti.