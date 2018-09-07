KONYA (AA) - Seydişehir Belediyesi tarafından 2013'te hizmete sunulan Adile Baysal Kültür, Sanat Evi Kent Müzesi, 800 eserle tarihe ışık tutuyor.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kent Müzesi ile Seydişehirlilerin anılarını abideleştirmek ve geçmişten bugüne ve geleceğe köprü kurmayı amaçladıklarını söyledi.

Müzenin 700 metrekare alanda inşa edildiğini anlatan Tutal, "Unutulmaya yüz tutan veya unutulmuş eşyaların yer aldığı müzede, örf adet ve geleneklerin yaşatıldığı, gizemli ve heyecan veren mekanda, ziyaretçilerimiz çok eskilere giderek 'ben bunları biliyorum' veya 'dedemden, ninemden duymuştum' diyecek." dedi.

Tutal, müzenin ziyaretçilere unutulmaz bir tarihi şölen sunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"İnsanları derine götüren bir duygu var. Atalarımızın, ecdadımızın daha önceki yaşayışlarını görebiliyoruz. Her şey anlatmakla da olmuyor. Gezip görmek ve bizzat şahit olmak lazım. Kendi tarihimizi, kültürümüzü, kimliğimizi koruyarak kentin var olan değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak görevimizdir. Hedefimiz turizm potansiyelini istenen noktaya getirmek için burasını özel şehir müzesine dönüştürmek."