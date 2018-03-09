Kent muhabirliği uygulamalı eğitimi sona erdi

NEVŞEHİR (AA) - Ahiler Kalkınma Ajansının (AHİKA) desteğiyle, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) tarafından düzenlenen "Kent muhabirliği uygulamalı eğitim programı" sona erdi.
Kursiyerlere programın son gününde İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen tarafından röportaj teknikleri anlatıldı.
4 gün süren eğitimin sona ermesi nedeniyle sertifika töreni düzenlendi.
Törene Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Şımarmaz, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, TGF Genel Sekreteri İbrahim Erdoğan ve NGC Başkanı Bayram Ekici katıldı.
Eğitime katılarak sertifika almaya hak kazanan kursiyerler sertifikalarını, Vali Aktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Şımarmaz, TGF Başkanı Karaca, TGF Genel Sekreteri Erdoğan ve NGC Başkanı Ekici'den aldı.