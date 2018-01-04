banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Kent konseyinden Başkan Aydın'a ziyaret

SİVAS (AA) - Sivas Kent Konseyi Başkanı Serdar İnce ve konsey bünyesinde yeni kurulan Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi ve Basın Meclisi temsilcileri Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ı ziyaret etti. Sivas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya...

04 Ocak 2018 Perşembe 13:24
Kent konseyinden Başkan Aydın'a ziyaret
banner230

SİVAS (AA) - Sivas Kent Konseyi Başkanı Serdar İnce ve konsey bünyesinde yeni kurulan Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi ve Basın Meclisi temsilcileri Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ı ziyaret etti.

Sivas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette yeni kurulan meclislerin görev sorumluluklarını anlatan Konsey Başkanı İnce, 200 kişilik bir çalışma grubu oluşturulduğunu ifade ederek, 2018 yılı içerisinde yapılması planlanan faaliyet raporunu Başkan Aydın'a takdim etti.

Daha sonra sırasıyla kendini tanıtan meclis üyeleri, konseyin ve bünyesinde oluşturulan meclislerin amacından bahsederek yapılması planlanan hizmetler hakkında görüşlerini bildirdi.

Şehrin kimliğinin ve kültürünün korunması adına kamuoyu oluşturulması gerektiğini dile getiren Başkan Aydın ise bu noktada kent konseyine önemli görevler düştüğünü kaydetti.

Daha verimli çalışmalar gerçekleştirilmesi noktasında konseye her zaman destek olacaklarını aktaran Aydın, "Sizlerin bakış acısı ve vizyonu gayet güzel, iyi bir ekip oluşturulmuş. Çok başarılı olacağınıza inanıyorum, bana çok heyecan kattınız. Sivas geçmiş dönemlerde, Türkiye'nin şehir ve kent bilinci en yüksek illerinden birisi, sonradan bu anlayış bozulmuş. Sizlerle birlikte bunu düzelteceğiz." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Kent KonseyiSivas Belediye Başkan Sami Aydın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim