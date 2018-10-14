"Kenesavar" keklik ve tavuklar Yozgat'ta üretiliyor

YOZGAT (AA) - ÖMER ERTUĞRUL - Son yıllarda, bilinçsiz avlanma ve tarımsal faaliyetler nedeniyle nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan, güzel görüntüsü ve ötüşüyle bilinen kınalı keklikler, Yozgat'taki üretim istasyonunda üretilerek doğaya salınıyor.

Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü bünyesinde 2007 yılında kurulan yaban hayvan üretim istasyonunda, bugüne kadar 170 bin keklik üretilerek 30 ilde doğayla buluşturuldu.

İstasyonda yetiştirilen ve ekolojik sistemin korunmasına katkı sağlayan keklikler, doğada süne yedikleri için tahıl üretiminde çiftçinin dostu olarak tarımsal üretime katkı sağlıyor. Keklikler, yetişkinlik dönemine kadar böcekle beslendikleri için Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yol açan kene ile mücadelede de fayda sağlıyor.

Üretim istasyonunda ayrıca, yine keneyle mücadelede etkili olan beç tavukları da yetiştiriliyor. 2011 yılından beri yılda 2 bin-2 bin 500 beç tavuğu yetiştirilerek üreticilere dağıtıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Cihan Eğilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuruluşa ait ait Çalatlı Yaban Hayvan Üretim İstasyonu'nun 2007 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulduğunu ve yıllık 650 anaçtan ortalama 10 bin kınalı keklik ürettiklerini söyledi.

İstasyonda bugüne kadar 170 bin kınalı keklik, 32 bin beç tavuğu üretimi yapıldığını ifade eden Eğilmez, 30 şehre gönderilen keklik ve tavukların doğada ekolojik sisteme dahil edildiğini kaydetti.

Ürettikleri kekliklerin, özellikle popülasyonun azaldığı sahalara gönderildiğini bildiren Eğilmez, "Amacımız popülasyonu dengeye sokarak aynı zamanda vatandaşımızın sıkıntısı bulunan kene ve süneyle mücadele etmektir. Kınalı keklik, palazlıktan ergenliğe çıkıncıya kadarki dönemde proteinle beslenen bir kuş türüdür. Ergenliğe ulaşıncaya kadar keneyle mücadelede kullanılıyor, akabinde süneyle çok iyi bir mücadelesi var. Çiftçiye çok büyük faydası var." dedi.

Keklik popülasyonunun azalmasında en önemli etkenin, bilinçsiz avcılık ve tarımsal üretim olduğuna işaret eden Eğilmez, "Avcılarımızdan isteğimiz, kota dışı avlanma yapmasınlar. Doğamızı insan eliyle bozmayalım." uyarısında bulundu.

- "Kenesavar" tavuklar

Eğilmez, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının yoğun görüldüğü illerde keneyle mücadelede kullanılmak üzere kekliğin yanı sıra beç tavuğu üretimi yaptıklarını da bildirdi.

Beç tavuğu üretimine 2011'de başlandığını hatırlatan Eğilmez, şu bilgileri aktardı:

"Yıllık 2 bin-2 bin 500 civarında beç tavuğu üretiyoruz. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün belirlediği illere gönderiyoruz. Beç tavuğu, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının yoğun görüldüğü illerde keneyle mücadele maksatlı üretilen bir tür. Aynı zamanda yarı yabani olduğu için de bazen doğada da yaşayabiliyor. Bunu genel müdürlük, hastalığın çok yoğun olduğu yerlere ücretsiz dağıtıyor. Vatandaş kendisi çoğaltıyor. Hem vatandaşı hayvancılığa özendirmek istiyoruz hem de kendilerini keneden koruyabilsinler."