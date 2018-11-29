Kendisini tedavi eden doktora şiir yazdı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, nefes darlığı şikayetiyle Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 79 yaşındaki hasta, tedavisini yapan doktora yazdığı şiirle teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, nefes darlığı rahatsızlığı bulunan 79 yaşındaki Mustafa Köksal, Göğüs Polikliniği hekimlerinden Dr. Duygu Zorlu Karayiğit tarafından muayene edildi.

Zorlu'nun uyguladığı tedavi ile nefes darlığı şikayeti azalan Köksal, hastanede gördüğü yakın ilgiden etkilendi ve duygularını yazdığı şiirle anlattı.

Mustafa Köksal, kendisini tedavi eden doktoruna olan memnuniyetini 4 kıtalık şiirinin ilk iki kıtasında şöyle dile getirdi:

"Çok emek verdin bitirdin tıbbı

Asaletin temiz ne güzel yapı

Hastana şifa verir yazdığın hapı

Toklumen’in gururu sen Duygu hoca



Sen doktor değilsin Lokman hekimsin

İnanmayanlar seni bir hastana sorsun



Benim gözümde sen dünyada birsin



Toklumenin gururu sen Duygu hoca"











