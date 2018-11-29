Kendisini tedavi eden doktora şiir yazdı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, nefes darlığı şikayetiyle Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 79 yaşındaki hasta, tedavisini yapan doktora yazdığı şiirle teşekkür etti.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, nefes darlığı rahatsızlığı bulunan 79 yaşındaki Mustafa Köksal, Göğüs Polikliniği hekimlerinden Dr. Duygu Zorlu Karayiğit tarafından muayene edildi.
Zorlu'nun uyguladığı tedavi ile nefes darlığı şikayeti azalan Köksal, hastanede gördüğü yakın ilgiden etkilendi ve duygularını yazdığı şiirle anlattı.
Mustafa Köksal, kendisini tedavi eden doktoruna olan memnuniyetini 4 kıtalık şiirinin ilk iki kıtasında şöyle dile getirdi:
"Çok emek verdin bitirdin tıbbı
Asaletin temiz ne güzel yapı
Hastana şifa verir yazdığın hapı
Toklumen’in gururu sen Duygu hoca
Sen doktor değilsin Lokman hekimsin
İnanmayanlar seni bir hastana sorsun
Benim gözümde sen dünyada birsin
Toklumenin gururu sen Duygu hoca"