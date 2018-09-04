Kendisine zarar veren şahsı vali yardımcısı ikna etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valiliği önüne gelerek kendisine zarar veren şahsı, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz ikna etti.

Alınan bilgiye göre, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan kaldığı cezaevinden bir süre önce çıkan ve kendisine yardım yapılmadığını öne sürerek Kayseri Valiliği önüne gelen A.S (39), kendisine zarar vermeye başladı.

Olay yerine gelerek A.S. ile görüşen Vali Yardımcısı Uslanmaz, kendisini ikna ederek içeri götürdü.

Burada sağlık ekiplerince tedavisi yapılan ve yardım talebi yerine getirilen A.S, ifadesi alınmaz üzere emniyete götürüldü.







