Kendini polis olarak tanıtan şahıs yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Ürgüp ilçesinde, üniforma ile dolaşarak kendisini polis olarak tanıtan bir şahsın yakalandığı bildirildi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren polis, cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda A.B. (41) adlı şahsın iş yerinde arama yaptı.

Aramada, bir adet kurusıkı tabanca, bu tabancaya ait 13 adet mermi, 2 adet uyuşturucu kullanımı için yapılmış cam aparat, çok sayıda polis ve asker tişörtü, pantolonu ve bunlara ait rütbe ve armalar elde geçirdi.

Gözaltına alınan A.B. hakkında "Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan yasal işlem yapıldığı kaydedildi.

