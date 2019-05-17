Kendilerini polis olarak tanıtan hırsızlar yakalandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de kendilerini polis gibi tanıtarak evden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı.

Çallıöz Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir kısmı inşaat halindeki binanın 3. katında oturan E.Y, ikametinin inşaat olan üst katında sesler duyması üzerine kapıya çıktı.

Bu sırada üst kattan inen ve kendilerini polis olarak tanıtan 3 şüpheli, E.Y.'yi oyalayarak ikametinden bir dizüstü bilgisayar, av tüfeği ve 4 karton sigarayı çalarak kaçtı.

E.Y, daha sonra durumu polis ekiplerine bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından şüpheliler E.Ç, E.T. ve H.K'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları Kırıkkale Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.