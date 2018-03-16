Kendilerini polis olarak tanıtan gaspçılar hakim karşısında

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, kendilerini polis olarak tanıtıp arama yaptıkları bir evden 500 bin lira ile ziynet eşyalarını gasbettikleri iddia edilen 6 sanık hakim karşısına çıktı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Orhan Ö, Mehmet G, Bülent S, Mehmet Ş.G. ve Ejder G, tutuksuz sanık N.G, müşteki Fesih Gürbüz ve müşteki yakanları ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, tanıkların dinlenmesinin ardından ifade veren Fesih Gürbüz, sanıklardan Mehmet Ş.G, Ejder G. ve N.G'nin yeğenleri olduğunu söyledi.

Hayvan alım satım işi ile uğraştığını anlatan Gürbüz, "Olay tarihinde gece 01.00 gibi kapı çaldı. 'Kimsin?' diye seslendim, 'polis, şikayet var, kapıyı aç' diye cevap geldi. Pencereden baktım, ellerinde telsiz 5-6 kişi vardı. Kapıyı açtım, sanıklar Orhan Ö. ve Mehmet G. içeri girip beni yere yatırdılar, üzerime çıktılar. Ellerimi plastik kelepçeyle bağladılar. Orhan, başımda silahla bekledi. Evde bulunan eşim, oğlum ve kızım da yanıma geldi. Oğlumun elini de plastik kelepçeyle bağladılar." diye konuştu.

Sanıklardan Orhan Ö. başlarında beklerken diğer sanık Mehmet G'nin, evde arama yaptığını ve sandığı bulduğunu belirten Gürbüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benden anahtarı istedi. Sandıktaki paraları ve altınları aldıklarını gördüm. Ellerim bağlı olduğu halde paralara sarılarak vermek istemedim. 'Bunlar incelemeye gidecek' diyerek bana vurdular ve parayı alıp kaçtılar. Biz de peşlerinden gittik ama yetişemedik. Sandıkta 500 bin lira para, 35 tam altın, 9 tane yarım ve çeyrek altın vardı. Kurban Bayramı'nda hayvan satışından kazandığım bu para ile hayvan almaya gidecektim. O yüzden paraları evde tutuyordum."

Fesih Gürbüz'ün oğlu İbrahim Gürbüz de eve giren iki sanığın elini plastik kelepçeyle bağladığını anlatarak, "Evden çıkmadan önce, ByLock incelemesi yapılacak diye telefonları da istediler. Sonra sandıkta parayı bulunca babamı darbedip kaçtılar. Şikayetçiyim." dedi.

Sanık Orhan Ö. ise ifadesinde, Mehmet Ş.G'nin kendisine 'amcam Fesih Gürbüz PKK'ya para aktarıyor. Uyuşturucu satıcılığı yapıyor. Bunun parası helaldir.' dediğini anlattı.

Bunun üzerine kendisinin plastik kelepçe ve telsiz temin ettiğini dile getiren Orhan Ö, yaptıkları plan doğrultusunda eve gittiklerini ve olayı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Sanıklardan Mehmet G. de suçunu itiraf ederken, diğer sanıklar Bülent S, Mehmet Ş.G, Ejder G. ve N.G. ise haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme, "nitelikli yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yargılanan sanıklardan tutuklu bulunan 5 kişinin mevcut durumlarının devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Melikgazi ilçesine bağlı Karacaoğlu Mahallesi'ndeki bir eve kendilerini polis olarak tanıtıp giren iki kişi, Fesih Gürbüz ve evde bulunan 3 kişinin ellerini kelepçelemiş, evde sözde arama yapan zanlılar, Gürbüz ile ailesinin sandıkta sakladığı ve Kurban Bayramı'nda sattıkları hayvanlarından kazandıkları 500 bin lira ile 8 burma bilezik, 10 çeyrek altın ve cep telefonlarını alıp kaçmıştı.

Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan Gürbüz ve beraberindekilerin durumu polise bildirmesi üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Kayseri ve Nevşehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kendilerini polis olarak tanıtan Orhan Ö. ve Mehmet G. ile işbirlikçileri olduğu değerlendirilen Mehmet Ş.G, Bülent S, Ejder G. ve N.G'yi gözaltına almıştı.